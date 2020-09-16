Пасмурная погода ждет жителей Петербурга в среду

В среду, 16 сентября, в Северную столицу придет типичная осенняя погода: дожди прохлада и немного тумана.

Согласно прогнозу погоды синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью малооблачно, а днем Петербург ждет облачная погода. Днем в городе пройдут небольшие дожди, но некоторые районы «зальет» посильнее». Ночью и ранним утром на улицы города на Неве опустится туман.

Ночью будет дуть слабый переменный ветер. В светлое время суток он сменится на южный, юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха в Петербурге составит от +7 до +9 градусов, а днем за окном потеплеет до +15…+17 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что похожая погода ждет и жителей Ленинградской области.