Пасмурная погода ждет жителей Петербурга в среду

Пасмурная погода ждет жителей Петербурга в среду
Дождь в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 16 сентября, в Северную столицу придет типичная осенняя погода: дожди прохлада и немного тумана.

Согласно прогнозу погоды синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью малооблачно, а днем Петербург ждет облачная погода. Днем в городе пройдут небольшие дожди, но некоторые районы «зальет» посильнее». Ночью и ранним утром на улицы города на Неве опустится туман.

Ночью будет дуть слабый переменный ветер. В светлое время суток он сменится на южный, юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха в Петербурге составит от +7 до +9 градусов, а днем за окном потеплеет до +15…+17 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что похожая погода ждет и жителей Ленинградской области.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси