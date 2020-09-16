Петербуржцев ожидает ветреная и дождливая среда

Петербуржцев ожидает ветреная и дождливая среда
Дождь не будет идти весь день. Фото: pixabay.com

Воздух прогреется до плюс 17 градусов, но к ночи похолодает.

Сегодня, 16 сентября, ожидается не самая лучшая погода, о чем рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. Он отметил, что небо затянет серыми тучами, во второй половине дня пойдут дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 17 градусов, но будет дуть сильный ветер, который разгонится до 10 метров в секунду. Такая ситуация обусловлена очередным циклоном, который выходит свои центром в Карелию.

Синоптик уверяет, что для сентября погода нормальная – для середины месяца будет даже тепло. Атмосферное давление будет активно падать и опустится ниже нормы до 753 мм рт. ст..

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дожди и туман ждут жителей Ленобласти в среду. Ночью температура воздуха за окном опустится до +1…+6 градусов, а днем резко скакнет вверх до +13…+18 градусов, но у водоемов будет всего до +10 градусов.

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