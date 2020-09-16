Утром Петербург стоит в 5-балльных пробках

Утром Петербург стоит в 5-балльных пробках
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Карты"

Утренние пробки в Северной столице в среду, 16 сентября, оцениваются в пять баллов, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты». К девяти утра они вырастут до шести баллов.

По информации на восемь утра, сегодняшнее утро петербургские водители проводят в пробках в центре города и на окраинах. В центре Петербурга пробки образовались у Балтийского, Московского и Финляндского вокзалов. На юге города сегодня стоят Московский и Витебский проспекты, Кубинская улица и Московское шоссе.

Серьезные заторы, как и обычно, есть в Невском районе: «стоят» Октябрьская набережная, проспект Большевиков, перекресток улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта, выезды из Кудрово, Народная улица и проспект Обуховской Обороны в районе моста.

В Красногвардейском районе красным цветом выделены проспекты Косыгина и Индустриальный, шоссе Революции и Пискаревский проспект, Зольная улица и развязка у Комаровского моста.

А на севере Петербурга «стоят» Светлановская площадь и площадь Мужества, проспекты Непокоренных и Гражданский, весь Коломяжский проспект, а также Приморский проспект и выезд из Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Фестиваль ледоколов» ограничит движение в Петербурге.

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