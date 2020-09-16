Депутата Вишневского «отправят в полицию» петь серенады любимой женщине

Первое заседание ЗакСобрания Петербурга в новом сезоне не обошлось без эксцессов. Парламентарии устроили перебранку насчет легализации выступлений уличных артистов на улицах города. В ходе разборок депутат «Яблока» Борис Вишневский остался «крайним» — его «отправили» в отделение полиции.

Заседание ЗакСа началось с обсуждения предложения парламентария Дениса Четырбока: он предлагает лицензировать уличных музыкантов и легализовать их творческую деятельность путем согласования выступлений.

Эта идея начала бурно обсуждаться: многие начали осуждать формулировки, используемые в тексте законопроекта. Кроме того, не совсем ясно, по каким критериям можно будет оценить, разрешать ли петербуржцам устраивать выступления на улице.

Борис Вишневский поинтересовался, как же теперь музыканты смогут сидеть на скамейке и петь песни под гитару. А вот депутат Оксана Дмитриева больше обеспокоена общественным порядком. Она задала вопрос Четырбоку: что будет с тем же Вишневским, если он решит спеть серенаду под окном любимой женщины. На это Четырбок ответил, что если выступление Вишневского потревожит окружающих, то он продолжит свою песню уже в отделе полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакСобрание «узаконило» правительство Петербурга.