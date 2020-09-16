Четырбок призывает прекратить «кошмарить» уличных музыкантов

Депутат предложил сделать все, чтобы дать им возможность нормально выступать и ничего не бояться.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок объяснил, чего хочет добиться своей инициативой об уличных музыкантах. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. Политик отметил, что единственная цель – это перестать «задерживать и кошмарить уличных музыкантов». Четырбок надеется дать возможность артистам выступать и ничего не бояться. Он хочет разработать четкие правила, которые помогут упростить жизнь всем – и музыкантам, и местным жителям.

Четырбок добавил, что сами артисты «за» легализацию их выступлений. Музыканты устали от необходимости договариваться с кем-то на «неприемлемых условиях», чтобы иметь возможность петь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полиция начала массово задерживать уличных музыкантов.