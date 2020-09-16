В Петербурге обсудили проект изменений в закон «О бюджетном процессе»

Законопроект приняли в первом чтении.

В ЗакС Санкт-Петербурга сегодня, 16 сентября, обсудили и приняли законопроект о внесении изменений в закон «О бюджетном процессе Санкт-Петербург». Для рассмотрения законопроект внес губернатор Александр Беглов. Его инициативу поддержали 33 депутата, против оказались 11 человек, воздерживаться никто не стал. В ближайшее время законопроект доработают и вынесут на второе чтение.

В документе сказано, что депутаты не смогут предлагать поправку в бюджет, если не согласуют этот момент с получателем средств. Так, для сокращения финансирование одного из комитетов, придется получить разрешение конкретного ведомства. Этот пункт не понравился многим, но его оставили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров рассказал об итогах «нулевых чтений» по бюджету на 2021 год.