Петербуржцев в четверг ждут дожди и сильный ветер

Шквалистый ветер вернется в Северную столицу спустя несколько дней затишья.

В четверг, 17 сентября, в городе пройдут дожди. В течение дня подует ветер западного и северо-западного направлений. Порывы местами могут достигать 18 метров в секунду. Также, ожидается существенное похолодание — столбик термометра максимально поднимется лишь до значения в +12 градусов. Атмосферное давление возьмет курс на снижение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отметим, что бабьего лета ожидать пока не приходится, хотя не исключено, что в 20 числах месяца в город все же придет долгожданное потепление.

В главном управлении МЧС по Петербургу предупреждают местных жителях о непогоде и просят быть внимательными и острожными. Во время сильного ветра стоит избегать нахождения рядом с деревьями и шаткими конструкциями из-за риска их падения. По тем же причинам автовладельцам следует парковать свои транспортные средства в безопасных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.