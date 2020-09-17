Бывший глава Минкомсвязи стал главой Петербургской валютной биржи

Бывший глава Минкомсвязи стал главой Петербургской валютной биржи
Константин Носков. Фото: Кремль

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков вступил в должность управляющего Санкт-Петербургской валютной биржей (СПВБ).

Как сообщили в пресс-службе СПВБ в четверг, 17 сентября, Константин Носков назначен Управляющим Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ). Сейчас на основе СПВБ создается биржа для листинга российских компаний, которые попали под санкции.

Константин Носков работал главой Минкомсвязи с мая 2018 года до января 2020 года. До этого, в 2001-2008 годах, он трудился в Минэкономики РФ, затем до 2011 года занимал различные должности в правительстве, а с ноября 2012 года возглавлял Аналитический центр при правительстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший глава петербургского «Метростроя» Сергей Харлашкин занял должность руководителя Управления по транспорту Ленинградской области.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
константин носков петербургская валютная биржа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое пострадали при взрыве в центре Киева
Молодая супруга Петросяна отрицает слухи о суррогатном материнстве
Ношение очков в пять раз уменьшает риск заражения коронавирусом
В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы придет аномальное потепление
В Минздраве рассказали, как предотвратить вторую волну коронавируса
В Мьянме родился двухголовый ребенок
Австралийские врачи проведут первую в истории имплантацию бионического глаза
Бывший глава Минкомсвязи стал главой Петербургской валютной биржи