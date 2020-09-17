Бывший глава Минкомсвязи стал главой Петербургской валютной биржи

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков вступил в должность управляющего Санкт-Петербургской валютной биржей (СПВБ).

Как сообщили в пресс-службе СПВБ в четверг, 17 сентября, Константин Носков назначен Управляющим Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ). Сейчас на основе СПВБ создается биржа для листинга российских компаний, которые попали под санкции.

Константин Носков работал главой Минкомсвязи с мая 2018 года до января 2020 года. До этого, в 2001-2008 годах, он трудился в Минэкономики РФ, затем до 2011 года занимал различные должности в правительстве, а с ноября 2012 года возглавлял Аналитический центр при правительстве.

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