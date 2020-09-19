В Пулково с опозданием вылетит один самолет

В Пулково с опозданием вылетит один самолет
Задержка рейса в Пулково. Фото: pulkovoairport.ru

В Петербурге в субботу, 19 сентября, из аэропорта Пулково с задержкой вылетит один рейс. Пассажирам рейса до Анапы придется немного подождать. Вылет борта задержали почти на два часа.

Согласно информации с онлайн-табло петербургской воздушной гавани, в Пулково задержали один рейс авиакомпании «Россия». Изначально планировалось, что самолет покинет Петербург в 8:30 утра. Однако по неуказанным причинам вылет борта отложили и теперь петербуржцы отправятся на юг лишь в 10:10 утра.

Все остальные рейсы отправятся из Северной столицы по расписанию. Отмененных рейсов сегодня нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветеринарный контроль в Пулково прошла экзотическая кошка — каракет. Самолетом животное отправили к новому хозяину из Челябинска.

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