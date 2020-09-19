В Петербурге пройдут ежегодный Фестиваль ледоколов

В Петербурге в эти выходные, 19 и 20 сентября, будет проходить VII Фестиваль ледоколов. Попасть на мероприятие можно бесплатно.

Петербуржцы и гости города смогут попасть на ледоколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин», «Капитан Сорокин», «Невская застава» и ледокол-музей «Красин». Найти судна можно будет на набережной лейтенанта Шмидта и на Английской набережной.

Фестиваль откроют 19 сентября ровно в полдень. В программе мероприятия значатся кинопоказы, лектории и мастер-классы.

В первый день фестиваля зрителям покажут вальс буксиров в акватории Невы. Самоходные суда устроят уникальный танец. Во второй день зрителей ждет красочное шоу по мотивам произведения «Бегущая по волнам» Александра Грина.

Отмечается, что на ледоколы не пустят детей младше шести лет. Также нельзя надевать обувь на высоком каблуке. Эти меры приняли из соображений безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Фестиваль ледоколов» ограничит движение в Петербурге.