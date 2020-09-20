Новые светофоры появились в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе завершились работы по установке и подключению двух новых светофором. Работы велись в рамках реализации профильной адресной программы.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, новые светофоры обеспечат безопасность пешеходов у дома №8 по проспекту Энергетиков, а также на перекрестке Среднеохтинского проспекта и улицы Александра Ульянова.

Светофорные объекты устанавливали работники «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Как отметили в КРТИ, обеспечение этих участков дорог светофорами повысит безопасность дорожного движения, пешеходов и улучшит транспортную ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Лахтинского и Бобыльской произведена установка нового светофора.