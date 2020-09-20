Утром в воскресенье в Петербурге нет машин на дорогах

Утро воскресенья, 20 сентября, начинается со свободных от автомобилей дорог. Дорожная ситуация в Петербурге оценивается на один балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оценивающего ситуацию на городских дорогах, до полудня в Северной столице будут держаться 1-балльные пробки. После 12 часов они вырастут до двух баллов.

Сейчас небольшие пробки есть лишь в центре: на площади Восстания, площади Александра Невского, у Дворцового моста. Севернее есть пробка у метро «Черная речка», а из-за ДТП образовался небольшой затор на перекрестке проспекта Непокоренных с Кушелевской дорогой.

Красным цветом выделено кольцо на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков, а также Волхонское шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вводят новые ограничения транспорта. Изменения вступают в силу с 21 сентября.