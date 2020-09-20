Движение в тоннеле дамбы перекроют из-за ремонта

В Петербурге в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) собираются проводить ремонтно-восстановительные работы. На период с 21 по 24 сентября в тоннеле введут ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба КЗС, с 21 по 22 сентября движение будет перекрыто по Финской стороне (внешнее кольцо). А с 23 по 24 сентября ремонт затронет Невскую сторону (внутреннее кольцо).

В КЗС отметили, что на время ввода и вывода подъемной техники, необходимой для ремонтных работ, могут полностью остановить транспортный поток перед въездом в тоннель. Тоннель будут перекрывать не более чем на 7-10 минут.

Петербургским водителям принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вводят новые ограничения транспорта. Изменения вступают в силу с 21 сентября.