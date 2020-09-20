Петербуржцы помогли прибраться на берегу Финского залива

Активисты собрали весь мусор в рамках экологической акции.

Жители Красносельского района приняли участие в четырех экологических акциях, в рамках которых активисты убирали берег Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Убираться пришли граждане разных возрастов, которых собирали отходы в устье речки Красненькая. Организаторы акции отметили, что очень благодарны всем, кто откликнулся. Они убеждены, что неравнодушные люди помогут сделать берег самым красивым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ходе экологической акции петербуржцы сдали 7 килограмм батареек и аккумуляторов. Данная акция была организована в рамках государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге».