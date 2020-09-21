В Ленобласти будет дождливо в понедельник

Жителей Ленинградской области ждут кратковременные дожди и ветер в понедельник, 21 сентября. В целом будет достаточно тепло для второй половины сентября — до +18 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди накроют регион ночью и ранним утром, а днем они пройдут лишь в отдельных районах.

Этим днем воздух на улице прогреется до +13…+18 градусов.

Западный, юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Синоптики обещают, что порывистый ветер останется в Ленобласти еще до вторника.

Атмосферное давление в течение судок будет медленно понижаться.

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