В Ленобласти будет дождливо в понедельник

В Ленобласти будет дождливо в понедельник
В течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Фото: pixabay

Жителей Ленинградской области ждут кратковременные дожди и ветер в понедельник, 21 сентября. В целом будет достаточно тепло для второй половины сентября — до +18 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди накроют регион ночью и ранним утром, а днем они пройдут лишь в отдельных районах.

Этим днем воздух на улице прогреется до +13…+18 градусов.

Западный, юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Синоптики обещают, что порывистый ветер останется в Ленобласти еще до вторника.

Атмосферное давление в течение судок будет медленно понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург накроет теплый атмосферный фронт.

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