За неделю с улиц Петербурга убрали 2 500 тонн мусора и смета

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал о проделанной за прошлую неделю, с 14 по 20 сентября, работе по уборке дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале рабочей неделю Петербург приводят в порядок 490 единиц спецтехники и более тысячи дворников. Примерно столько же людей и машин работали ежедневно на прошлой неделе. На мытье дорог за это время потратили более 32,550 кубометров воды и 15 литров специального шампуня.

За семь дней улицы Северной столицы очистили от 2 568,8 тонны мусора и смета, из которых 762,8 тонны убрали за минувшие выходные.

С начала пандемии в Петербурге на многократную дезинфекцию улиц потратили 112,8 кубометра дезинфицирующего раствора. Такую же обработку ежедневно проходят остановки общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что волонтеры собрали в Муринском лесу более 2 тонн мусора.