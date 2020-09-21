Путин наградил Боярского орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие российской культуры и искусства.

В понедельник, 21 сентября, на портале правовой информации появилось сообщении о признании заслуг актера и певца Михаила Боярского. Вклад артиста в развитие и популяризацию отечественной культуры в правительстве России было принято оценить вручением ордена Почета. Свою подпись под соответствующим указом о награждении поставил лично Владимир Путин.

Напомним, Боярский наиболее известен по роли обаятельного и отважного Д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Также актер играл в таких фильмах как «Собака на сене» и «Тарас Бульба». Боярский известен и как певец — среди излюбленных россиянами песен особенно выделяются «Зеленоглазое такси» и «Все пройдет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, но отрицает это.