В Пулково и порты Петербурга завезут новые тепловизоры

В Пулково и порты Петербурга завезут новые тепловизоры
Новые тепловизоры. Фото: mintrans.gov.ru

До конца этой недели петербургские морские порты и аэропорт Пулково оборудуют новыми тепловизорами.

Как сообщает российское Министерство транспорта, новое оборудование для измерения температуры человека также появятся в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Стационарные комплексы отечественного производства показали свою эффективность на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу в России.

Современные тепловизоры могут на расстоянии определять температуру людей, которые находятся в поле зрения объектива камеры. Человек, у которого повышена температура тела, выделяется на фоне интенсивного потока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы России оборудуют камерами с распознаванием лиц. Общая сумма контрактов на установку камер превышает 2 млрд рублей.

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