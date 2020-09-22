В Пулково и порты Петербурга завезут новые тепловизоры

До конца этой недели петербургские морские порты и аэропорт Пулково оборудуют новыми тепловизорами.

Как сообщает российское Министерство транспорта, новое оборудование для измерения температуры человека также появятся в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Стационарные комплексы отечественного производства показали свою эффективность на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу в России.

Современные тепловизоры могут на расстоянии определять температуру людей, которые находятся в поле зрения объектива камеры. Человек, у которого повышена температура тела, выделяется на фоне интенсивного потока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы России оборудуют камерами с распознаванием лиц. Общая сумма контрактов на установку камер превышает 2 млрд рублей.