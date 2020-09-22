Петербург готовит 100 тысяч тонн соли на зиму

До начала зимы в готовность приведут более 1,7 тыс. единиц уборочной техники. Фото: Baltphoto

До начала зимы в готовность приведут более 1,7 тыс. единиц уборочной техники. Фото: Baltphoto

Подготовка уборочной техники к зимнему сезону в Петербурге завершится до конца этой недели, 27 сентября. К этому времени город должен обеспечить укомплектованность водителями и механизаторами.

Врио главы Комитета по благоустройству Сергей Малинин сообщил, что до середины октября в Северной столице будут полностью готовы противогололедные материалы. До начала зимы в готовность приведут более 1,7 тыс. единиц уборочной техники.

Кроме того, городские предприятия заключили договоры, по которым в Петербург привлекут дополнительную технику на случай сильных снегопадов. Также, по словам Малинина, для борьбы с наледью на дорогах будут заготовлены 100 тыс. тонн соли, а также гранитная крошка.

Убранный с дорог снег будут направлять на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и на семь стационарных снегоприемных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько на самом деле в Петербурге закупили соли на зиму.