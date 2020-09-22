Ледокол «Арктика» отправился на испытания в Заполярье

Балтийский завод отправил головной универсальный атомный ледокол «Арктика» в столицу Заполярья. Через две недели судно прибудет в порт Мурманска.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского завода, где был построен ледокол, «Арктика» успешно завершила второй этап испытаний в Финском заливе и Балтийском море, которые длились три месяца. До 16 сентября специалисты должны были проверить работу атомохода, протестировать его электроэнергетическую систему в ходовых условиях и маневренные характеристики судна.

Планируется, что ледокол «Арктика» доберется до Мурманска за две недели. Во время перехода будет проводиться проверка работы атомохода в ледовых условиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шторм испытал на прочность атомный ледокол «Арктика» в Финском заливе. Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» столкнулся со стихией в Финском заливе.