Петербуржцам обещают теплую среду

Воздух может прогреться до плюс 20 градусов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 сентября, ожидается теплая, но малооблачная погода. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу. Если ночью столбик термометра опустится до плюс 11 градусов, то днем воздух прогреется до 20 градусов. При этом будет малооблачно, осадки не ожидается. Ветер, гуляющий по городу, разгонится до 10 метров в секунду.

Отмечается, что атмосферное давление в течение дня может слабо понижаться. Никаких неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неделя в Петербурге завершится солнечной и сухой погодой.