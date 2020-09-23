Трамвай №7 будет ходить до конечной остановки «Малая Охта»

Теперь трамваи №7 будут следовать от конечной остановки “Малая Охта”. Фото: Baltphoto

Теперь трамваи №7 будут следовать от конечной остановки “Малая Охта”. Фото: Baltphoto

С четверга, 24 сентября, маршрут трамвая №7 продлевается до конечной остановки «Малая Охта», что на Гранитной улице.

Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга. С 24 сентября в Красногвардейском районе города вводят в строй трамвайную станцию «Малая Охта» на Гранитной. В связи с этим трасса трамвая №7 будет изменена.

Теперь трамваи №7 будут следовать от конечной остановки “Малая Охта” по Новочеркасскому проспекту, Заневской площади, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны и далее по действующей трассе до конечной остановки “Проспект Солидарности”.

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