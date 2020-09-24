В Петербурге спустя пять лет ожидания ввели в эксплуатацию ЖК «Новая Каменка»

Крупный проблемный долгострой наконец готов принять жильцов.

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию последний объект в ЖК «Новая Каменка». Строительство домов началось еще семь лет назад, застройщик обещал успеть к 2015 году, но в итоге заставил дольщиков подождать еще пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

В ближайшее время около 500 семей смогут получить ключи от своих квартир. Напоминаем, что за строительство шести многоэтажек взялась компания АО «СК РосСтрой», которую признали банкротом в 2015 году. После этого инвестором достройки стал банк АКБ «Российский Капитал».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проблема с долгостроями в Петербурге решится к 2022 году. До конца этого года в Петербурге планируется сдать 16 проблемных домов.