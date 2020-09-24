В Горном музее возобновляются групповые экскурсии

В Горном музее возобновляются групповые экскурсии
Санкт-Петербургский горный университет Фото: группа ВК https://vk.com/spmi1773

Петербуржцы и гости города, неравнодушные к ценным минералам, смогут вновь послушать об истории их происхождения во время экскурсий.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что Горный Музей вновь начнет проводить экскурсии. Напомним, временная приостановка экскурсионного обслуживания была связана с введенными в городе ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Горного музея.

По соображениям безопасности количество людей в экскурсионных группах максимально составит 15 человек. Обязательным условием для посещения будет являться наличие защитной маски. Вход в музей бесплатный.

Записаться на экскурсию можно по номеру телефона (812) 328-80-35 (с 9 до 10:00 и с 15:00 до 17:00) или с помощью электронной почты — заявку следует отправлять по адресу excursion@spmi.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запуск станции «Горный институт» перенесли на 2023 год.

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