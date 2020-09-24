Личная инфляция россиян в 2 раза превысила показатели официальной статистики

Росстат опубликовал официальные данные по уровню годовой инфляции, однако цифры весьма далеки от реального положения дел, показывают опросы.
Напомним, Росстат зафиксировал уровень годовой инфляции. Показатель оказался равен 3,6%. Финансовый аналитик Алексей Коренев объяснил, какие цифры более близки к реальности.
Все дело в том, что в своих расчетах Росстат отталкивается от ограниченного количества позиции (около 520), что не позволяет в полной мере рассмотреть ситуацию с инфляцией. Обычный россиянин тратит свои средства на гораздо большее количество товаров и услуг в больших объемах. В качестве примеров эксперт привел траты на репетитора для ребенка и походы в частные салоны красоты. Таким образом, личная инфляция приблизительно в 2 — 2,5 раза выше официальной статистики и составляет около 7%. Об этом сообщает «ЛенТВ24».
Отметим, что это не предел. К концу года личная инфляция может вырасти до 10%. Все дело в том, что цены начнут расти вверх из-за ослабления курса рубля относительно других валют на рынке.
Коренев также рассказал, что в 2020 году не случилось ожидаемого снижения инфляции за счет падения цен на сельхозпродукцию. Увы, в сентябре цены только продолжили расти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в России вырастут цены на картофель.