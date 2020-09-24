Личная инфляция россиян в 2 раза превысила показатели официальной статистики

Личная инфляция россиян в 2 раза превысила показатели официальной статистики
Цены продолжат расти. Фото: pixabay.com

Росстат опубликовал официальные данные по уровню годовой инфляции, однако цифры весьма далеки от реального положения дел, показывают опросы.

Напомним, Росстат зафиксировал уровень годовой инфляции. Показатель оказался равен 3,6%. Финансовый аналитик Алексей Коренев объяснил, какие цифры более близки к реальности.

Все дело в том, что в своих расчетах Росстат отталкивается от ограниченного количества позиции (около 520), что не позволяет в полной мере рассмотреть ситуацию с инфляцией. Обычный россиянин тратит свои средства на гораздо большее количество товаров и услуг в больших объемах. В качестве примеров эксперт привел траты на репетитора для ребенка и походы в частные салоны красоты. Таким образом, личная инфляция приблизительно в 2 — 2,5 раза выше официальной статистики и составляет около 7%. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Отметим, что это не предел. К концу года личная инфляция может вырасти до 10%. Все дело в том, что цены начнут расти вверх из-за ослабления курса рубля относительно других валют на рынке.

Коренев также рассказал, что в 2020 году не случилось ожидаемого снижения инфляции за счет падения цен на сельхозпродукцию. Увы, в сентябре цены только продолжили расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в России вырастут цены на картофель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инфляция росстат рост цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Якорной спасатели почти час тушили Daewoo, машина полностью сгорела
В Госдуме предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов скорой
В поселке Мга сгорел дачный дом на 48 «квадратах»
На Комендантском сгорел Mercedes
Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложнилась из-за роста ...
«Вторая волна уже идет»: врачи рассказали, что думают о росте ...
Личная инфляция россиян в 2 раза превысила показатели официальной статистики
Стала известна цена самого дешевого российского лекарства от коронавируса