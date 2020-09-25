В Кингисеппе достроят проблемный ЖК «Карат»

На реализацию проекта потратят около девяти месяцев.

В Кингисеппе обещают достроить проблемный ЖК «Карат», за дело возьмется ГК «ПИК». Известно, что необходимо укрепить конструкцию, чтобы объект можно было сдать в эксплуатацию. На это может уйти около 9 месяцев и 250 миллионов рублей. Окончания работ ожидают 344 обманутых дольщика.

Напоминаем, что строительство жилого комплекса приостановили в 2017 году. О решении проблемы смогли договориться губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент ГК «ПИК» во время встречи в августе 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проблема с долгостроями в Петербурге решится к 2022 году. По данным Смольного, в прошлом году проблемными были признаны 15 объектов. По состоянию на 23 июля в Единый реестр проблемных объектов дополнительно включили еще 22 дома.