В Петербурге открыли галерею художника Васи Ложкина

В Петербурге открыли галерею художника Васи Ложкина
Ложкин поделился хорошей новостью. Фото: https://www.instagram.com/vasya_lozhkin/

Горожанам и туристам предлагают посмотреть на серию работ с котами.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 сентября, открыли галерею художника Васи Ложкина. На серию работ можно посмотреть в пространстве бывшего Музея советского быта на набережной канала Грибоедова. Обо всем художник рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Ложкин добавил, что на картинах главным героем стал кот. Дебют получил название «Культурный Кот Петербурга». Напоминаем, что отличительной чертой творчества художника является стиль, в рамках которого изображаются алкоголики, пенсионеры, зайцы и коты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выставка «Райский сад» в особняке Трубецких-Нарышкиных собрала аншлаг.

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