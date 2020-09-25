В Петербурге открыли галерею художника Васи Ложкина

Горожанам и туристам предлагают посмотреть на серию работ с котами.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 сентября, открыли галерею художника Васи Ложкина. На серию работ можно посмотреть в пространстве бывшего Музея советского быта на набережной канала Грибоедова. Обо всем художник рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Ложкин добавил, что на картинах главным героем стал кот. Дебют получил название «Культурный Кот Петербурга». Напоминаем, что отличительной чертой творчества художника является стиль, в рамках которого изображаются алкоголики, пенсионеры, зайцы и коты.

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