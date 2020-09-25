В Ленобласти один из районов переходит в «красную» зону

В Ленобласти один из районов переходит в &#171;красную&#187; зону
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, количество зараженных в некоторых населенных пунктах растет.

В Ленинградской области во Всеволожском районе вводят «красную» зону. Об этом сообщили в правительстве региона. Отмечается, что в районе запрещают массовые мероприятия, а общепит может работать только в торговых помещениях. Постановление вступает в силу с 25 сентября. Также Приозерский район теперь не в «зеленой», а в «желтой» зоне.

Решение связано с тем, что в некоторых районах растет количество зараженных. Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,14 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели 934 тысячи человек, летальных исходов – 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 17 человек.

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