Петербург спит: утром в воскресенье пробки составили 1 балл

Воскресным утром в Петербурге практически пустые дороги: свободному проезду мешают лишь дорожные ремонты.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оценивающем дорожную ситуацию, пробки в Северной столице утром 27 сентября составляют всего 1 балл. Заторы образовались лишь в местах ограничения дорожного движения и на «трудных» перекрестках.

Так, красным цветом сегодня выделены Краснопутиловская улица в районе Автово, улицы, примыкающие к площади Восстания. Также небольшие пробки собрались у метро «Чернышевская» и на набережной Мойки за Михайловским садом.

По традиции «стоят » Индустриальный проспект и проспект Непокоренных рядом с площадью Мужества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонтные работы ограничат движение по Ленской улице до конца августа 2021 года.