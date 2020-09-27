Под утро в Сланцевском районе сгорели дом и баня

В Ленинградской области ранним утром произошел пожар. Спасатели боролись с огнем в течение полутора часов.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы в 5:52 в воскресенье, 27 сентября. Все произошло в деревне Козья Гора Старопольского сельского поселения, что в Сланцевском районе.

На место происшествия направили дежурные смены 138 и 145 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Было установлено, что в деревне загорелся частный дом и соседняя баня. Площадь пожара составила 69 «квадратов».

Восемь огнеборцев с привлечением двух пожарных машин справились с возгоранием к половине восьмого утра. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью в Гатчинском районе Ленинградской области горели частный дом и баня, расположенные на одном участке.