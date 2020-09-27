Тепло продолжит радовать петербуржцев на следующей неделе

Несмотря на то, что температурных рекордов в Северной столице больше не ожидается, ясная и теплая погода без дождей задержится в городе еще на одну неделю.

В понедельник, 28 сентября, в Петербурге установится переменная облачность. Осадков не ожидается. В течение дня подует умеренный ветер восточного и юго-восточного направлений. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах от +9 до +11 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до +19. Показатели атмосферного давление останутся практически неизменными. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник, 29 сентября, погода все же несколько ухудшится — пройдут кратковременные дожди, а температура опустится до +16 градусов. Стоит отметить, что уже в среду в городе снова будет тепло и сухо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург побил температурный рекорд.