Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых категорий россиян

Минздрав подготовил для рассмотрения новый законопроект, согласно которому россияне, занимающие социально и общественно важные должности, будут обязаны проходить вакцинацию от гриппа. Об этом сообщают РИА Новости.

В случае одобрения инициативы, отказаться о прививки не смогут государственные служащие, социальные работники, а также полицейские.

По словам авторов проекта, закон поможет предотвратить развитие осложнений у потенциальных инфицированных вирусом гриппа. Также, обязательная вакцинация сможет помешать активному распространению коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа. Всего в Северной столице планируют привить 60% населения, это — более трех миллионов человек. К настоящему моменту в городе привиты 978 729 жителей. Это 18,18% от численности населения города.