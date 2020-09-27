Неделя в Петербурге начнется с похолодания до +19 градусов

После жарких выходных горожан ожидает чуть менее теплый будний день.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 28 сентября, ожидается теплый день. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Ожидается переменная облачность, но без дождей. Воздух успеет прогреться только до плюс 19 градусов, что холоднее, чем в выходные. Ветер, гуляющий по улицам, разгонится до 10 метров в секунду. Ночью будет прохладней: столбик термометра опустится до отметки в 9 градусов.

При этом атмосферное давление будет меняться, но малозначительно. Напоминаем, что суббота и воскресенье выдались по-настоящему летнему – погода бьет все рекорды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд: таким теплым конец сентября не был давно. Синоптик заявил, что в очередной раз погода удивляет горожан и специалистов.