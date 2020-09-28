С улиц Петербурга вывезли 2,5 тонны мусора за неделю

С улиц Петербурга вывезли 2,5 тонны мусора за неделю
Уборка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал об уборке городских улиц на прошлой неделе с 21 по 27 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в понедельник, 28 сентября, на улицы Северной столицы для уборки вышли 1 119 дворников и 499 спецмашин.

На прошлой неделе ежедневно город убирали в среднем 455 спецмашин и более тысячи дворников. На мытье дорог было использовано более 33 тысяч кубометров воды и почти 120 литров шампуня. Только за выходные было израсходовано 9,7 тысяч воды и 84 литра шампуня.

За всю неделю с городских улиц убрали 2 581 тонны мусора и смета, в том числе за выходные — почти 890 тонн.

Кроме того, в Петербурге продолжается ежедневная обработка дорог дезинфицирующими средствами. К 28 сентября на эти цели потрачено 118 тысяч кубометров средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неделей ранее с улиц Петербурга убрали 2 500 тонн мусора и смета.

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