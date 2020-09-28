«Началось!»: В Петербурге эвакуировали один из вузов

Студентам приходится стоять на улице вместо того, чтобы получать образование.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 сентября, эвакуировали Санкт-Петербургский Государственный Институт психологии и социальной работы. Об этом рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». На снимке, который выложили в сеть, видно, что у входа в университет стоит толпа людей. Они ожидают дальнейших указаний.

Непонятно, что стало причиной эвакуации. Возможно, кто-то сообщил о подкинутой бомбе, а, может, дело в чем-то другом. Пользователи тоже перебирают версии.

«Походу последний тёплый день решили на улице провести»,

— предположил один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар в квартире на Комендантском «эвакуировал» из дома 15 человек.