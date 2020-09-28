Названы причины эвакуации петербургского вуза

Студенты покинули здание университета прямо во время занятий.

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге произошла эвакуация университета. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из здания Санкт-Петербургского Государственного Института психологии и социальной работы вышли 350 человек. На место прибыли спасатели, но зря. Оказывается, причиной инцидента стало ложное срабатывание сигнализации в архиве, так что никто не пострадал, и студенты смогли вернуться на занятие, о чем рассказали в городском МЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге анонимы заминировали 393 объекта, проводилась эвакуация. Из-за писем «минеров» в четверг эвакуировали 127 человек. Правоохранители осмотрели Василеостровский районный суд и гимназию.