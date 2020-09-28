Хирурги Елизаветинской больницы впервые установили электрокардиостимулятор

Хирурги Елизаветинской больницы впервые установили электрокардиостимулятор
Установка электрокардиостимулятора в Елизаветинской больнице. Фото: СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"

В Елизаветинской больнице находится самое крупное в стране отделение по выполнению тромбоэкстракций (удаление тромбов в сосудах).Недавно там открыли еще один центр — кардиохирургии.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», теперь в медучреждении работает полноценный сосудистый центр, оказывающий все виды услуг кардиологической помощи.

Первой успешной операцией, проведенной врачами Елизаветинской больницы по новому профилю, стала установка электрокардиостимулятора пациенту, который страдает нарушениями ритма сердца. Речь идет не об открытой операции на сердце — хирург сделал лишь небольшой разрез под ключицей.

Теперь Елизаветинская больница будет самостоятельно проводить операции на сердце, не прибегая к переводу пациентов в другие медучреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Елизаветинской больнице провели уникальную операцию по удалению оторвавшегося катетера.

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