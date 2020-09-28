Петербургские чиновники могут перейти на дистанционную работу

Главы районных администраций города получили возможности принять такие решения самостоятельно.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы главы районных администраций могли сами решать, переводить ли им чиновников на дистанционную работу. Об этом пишет АБН, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Беглов требует соблюдения мер предосторожности. Он уже побывал в нескольких районах города, чтобы проконтролировать ситуацию. Не только горожане, но и чиновники должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 42 тысяч.

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