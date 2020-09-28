Прокуратура передала дело в суд за наезд на несовершеннолетнего велосипедиста

Прокуратура передала дело в суд за наезд на несовершеннолетнего велосипедиста
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Мужчине, совершившему наезд на 15-летнего подростка, утвердили обвинительное заключение. Об этом сообщает прокуратура Калининского района города Санкт-Петербурга.

28 сентября прокуратура направила уголовное дело в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, 1 июня мужчина совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора.

Стоит отметить, что происшествие произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода на проспекте Непокоренных. Мужчина находился в трезвом состоянии и управлял личным автомобилем.

В результате ДТП потерпевший подросток от полученных травм скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru писал о том, что суд вынес приговор петербуржцу, который сообщил о несуществующей бомбе в аэропорту Пулково.

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