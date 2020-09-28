Директор петербургской школы обозвала учащегося «сосуном»

Директор петербургской школы обозвала учащегося «сосуном»
Конфликт не остался без внимания. Фото: Pixabay

В Красносельском районе проверят одну из школ после жалобы матери ученика, которого оскорбила директор учреждения.

Об инциденте стало известно в понедельник, 28 сентября. Издание «Подъем» опубликовало запись грубого общения руководителя общеобразовательного учреждения со школьником.

Мама школьника объяснила, что причиной для вызова в кабинет директора якобы стала выходка мальчика, который написал под новыми правилами учреждения слово «sosi». Директор возмутилась подобным поведениям, обозвала ребенка «сосуном» и сообщила, что расскажет всем о его деянии.

Негодующая родительница сообщила, что до сих пор лично не видела документ с написанным ее сыном словом, из-за которого произошла данная неприятная ситуация. Отмечается, что руководство учреждения уже намекнуло матери, что ребенку стоит подобрать другую школу.

Ситуацией уже заинтересовались в районной администрации. В отношении директора школы назначена проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин в школах ушло 34 класса.

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Директор петербургской школы обозвала учащегося «сосуном»