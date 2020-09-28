В Петербурге во вторник пройдут небольшие дожди

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

В Северной столице после долгого перерыва вновь прольются осадки.

Во вторник, 29 сентября, в городе установится преимущественно облачная погода, но солнце все же порадует петербуржцев. В некоторых районах пройдут небольшие дожди, поэтому перед выходом из дома стоит захватить с собой зонт. В течения дня подует умеренный ветер юго-восточного и восточного направлений. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также, согласно прогнозу, в городе снова похолодает. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов тепла. Днем же столбик термометра максимально поднимется до +15. Атмосферное давление останется практически неизменным.

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