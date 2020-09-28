Плановую диспансеризацию в 2020 году прошли более половины петербуржцев

Плановую диспансеризацию в 2020 году прошли более половины петербуржцев
Петербуржцы продолжают проверять состояние своего здоровья в рамках профилактических медицинских осмотров. Фото: pixabay.com

В Северной столице несмотря на пандемию коронавирусной инфекции активно ведутся профилактические медицинские мероприятия для населения.

В понедельник, 28 сентября, прошло расширенное заседание президиума Государственного совета. Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о ходе диспансеризации в городе. По состоянию на актуальный период времени, план по диспансеризации выполнен на 53,1%. Именно такое количество жителей Петербурга успешно обратилось в медицинские учреждения для прохождения профилактических осмотров. Отметим, что город стал одним из первых российских регионов, возобновивших плановую диспансеризацию после снятия коронавирусных ограничений — осмотры продолжились с 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также градоначальник рассказал об успехах прививочной кампании. Вакцинацию от гриппа уже прошли более миллиона человек. Всего запланировало защитить от болезни более 60% петербуржцев — 3 миллиона 240 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых категорий россиян.

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