В Петербурге и Ленобласти ввели запрет на рыбную ловлю

Рыбаков предупредили о введении ограничений на ловлю рыбы в водоемах на Северо-Западе России.

Запрет связан с началом нерестового периода. Рыбакам временно придется смотать свои удочки во избежании получения штрафов за незаконную деятельность. Отметим, в случае выявления факта попытки ловли, рыбак может получить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Также, из-за совершение недопустимых деяний в период нереста, рыболовы будут лишены своих плавательных средств и орудий для добычи рыбы путем их конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Для пресечения фактов незаконного промысла, работники рыбоохраны будут совершать профилактические выезды на водоемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рыбаку из Ленобласти грозит до двух лет лишения свободны за ловлю лещей.