Водители Петербурга проводят утро в 5-балльных пробках

Во вторник утром, 29 сентября, жители Северной столицы стоят в пробках во всех районах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в 8:00 дорожная ситуация в Петербурге оценивается в 5 баллов. Большинство пробок создают дорожные ограничения и ДТП.

Самые серьезные пробки сегодня собрались в Невском районе: стоят Народная улица, Дальневосточный проспект, Октябрьская набережная, Володарский мост, проспект Обуховской Обороны и выезды из Кудрово.

Также водители стоят пробках на КАД, на Софийской улице, выезде из Металлостроя, Витебском проспекте, у метро «Новочеркасская», у Финляндского вокзала, у «Проспекта Ветеранов».

Красным цветом выделены и Светлановская площадь, площадь Мужества, Кантемировская улица, площадь Восстания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе сбили велосипедиста.