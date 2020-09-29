Через два года в Петербурге введут новую транспортную модель

Через два года в Петербурге введут новую транспортную модель
В Петербурге произойдет обновление подвижного состава. Фото: Baltphoto

Глава петербургского Комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что летом 2020 года в городе обновят модель транспортного обслуживания.

Чиновник уточнил в эфире телеканала «78», что губернатор Александр Беглов поручил создать новый транспортный облик Петербурга. К этому относится обновление подвижного состава, создание выделенных полос и новых остановок общественного транспорта. Город должен получить эти элементы к июлю 2022 года.

Поляков напомнил, что коронавирусная пандемия внесла коррективы в сроки проведения в Петербурге транспортной реформы — ее перенесли на два года.

Также Смольный хочет создать коридоры для движения электротранспорта, которые скорее всего появятся в новых городских районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пересадки на транспорте сделают бесплатными.

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