Новым главой Судебного департамента в Петербурге стал Алексей Сухих

Новый глава Судебного департамента будет на испытательном сроке на протяжении года. Фото: pixabay.com

Новый глава Судебного департамента будет на испытательном сроке на протяжении года. Фото: pixabay.com

В Петербурге назначили нового начальника Управления Судебного департамента. Им стал Алексей Сухих, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Об этом стало известно во вторник, 29 сентября. Сообщается, что Алексей Сухих вступит в новую должность через неделю, с 6 октября. Приказ о его назначении подписал гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде России Александр Гусев. Согласно приказу, новый глава департамента будет на испытательном сроке на протяжении года.

Ранее Алексей Сухих работал начальником отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Московского района Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов наградил за эффективную работу экс-главу Комитета по молодежной политике Юлию Аблец.