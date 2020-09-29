В Кировском районе обеспокоились состоянием аварийных гаражей

Северо-Западная Экологическая Ассоциация (СЭА) намерена добиться урегулирования ситуации с опасными помещениями для стоянки автомобилей.

Речь идет о гаражах у дома 104 на проспекте Ветеранов. Их состояние и внешний вид оставляют желать лучшего, на участке постоянно скапливается грязь и наблюдаются кучи мусора. Также, на крышах аварийных гаражей любят бегать и прыгать дети — подобное времяпрепровождение может иметь под собой риски для их здоровья. Об этом сообщает Neva.Today.

По данному поводу СЭА направило обращение в жилищное агентство Кировского района с просьбой рассмотреть возможность включения участка в перечень по благоустройству. Идея поддержана, увы, не была.

На данный момент ситуация может разрешиться лишь двумя способами. Проблему решить могут сами собственники гаражей путем уборки территорий или же участок все же внесут в вышеупомянутый перечень и облагородят. Во втором случае опасные объекты будут снесены, а на их месте высадят древесные насаждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке снесли гаражи с крысами, нападавшими на кошек и собак.