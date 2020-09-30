Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в октябре

Стало известно, какой прогноз составили синоптики на второй осенний месяц в Петербурге.

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус поспешил порадовать местных жителей — теплая погода в городе еще задержится. Первые пять дней октября будут теплыми и благоприятными, температура будет колебаться в пределах от +14 до +18 градусов. Последующие же пять станут более прохладными и дождливыми, однако температура все равно будет превышать климатическую норму — столбики термометров продемонстрируют показатели от +12 до +15 градусов тепла.

Уже к третьей декаде температура воздуха станет типичной для октября, в некоторые дни она даже будет опускаться ниже нормы. Что касается осадков, то большая их часть придется на вторую и третью декаду месяца. В этот период ожидается и первый в сезоне мокрый снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили зацветшую осенью сирень.