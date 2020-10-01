Тарзан заговорил стихами и подогрел слухи о разводе с Королевой

Бодибилдер Сергей Глушко вдохновился на написание стихов и спровоцировал появление слухов о расставании с певицей Наташей Королевой.

Недавно Тарзан встречался с с певцом Стасом Костюшкиным. Приятели отлично провели вместе время и устроили танцы для своих поклонников.

Позднее Тарзан обратился к своему другу в Instagram в стихотворной форме.

«Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова. Что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить — теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению», — печально подытожил Глушко.

Поклонники Королевой в этих словах нашли подтверждения расставания известной пары. Однако все может быть куда прозаичнее. Ведь до Тарзана свои способности к написанию и чтению стихов продемонстрировал Костюшкин, высмеявший хейтеров, которым не понравилось времяпрепровождение двух друзей. Вполне вероятно, что Глушко просто остроумно ответил на послание певца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг Королевой объяснил, почему она простила Тарзана.