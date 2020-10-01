Жители Купчино остались без света среди ночи

Горожане не понимают, что стало причиной инцидента.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 1 октября, произошло отключение света. Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржцы заявили, что на подстанции в Купчино произошла авария. В результате без света и уличного освещения остались горожане, проживающие в ЖК «Серебряные ключи».

«На улице Димитрова отключилось электричество всего комплекса «Серебряные ключи» и освещение улицы»,

— написал один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на мосты через Неву установят новые светильники. Для начали возьмутся за мосты Бетанкура и Троицкий, а затем светильники установят на Биржевом